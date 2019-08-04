كتب: ضياء السقا انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتفوق الأخير بهدف دون رد، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي. وسجل هدف السيتي، رحيم ستيرلينج من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة جزاء ليفربول، في الدقيقة 12. وشهد الشوط الأول تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث راوغ الفرعون أكثر من لاعب في الدقيقة 21، وسط اعجاب الجمهور. Advertisements شاهد لقطة صلاح شاهد هدف رحيم

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كانت هذه تفاصيل خبر ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي التقدم على ليفربول.. وصلاح يراوغ 3 لاعبين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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