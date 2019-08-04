ركلات الترجيح تتوج مانشستر سيتي بلقب درع المجتمع على حساب ليفربول

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توج مانشستر سيتي، بطل الدوري والكأس، بطلا لدرع المجتمع الإنكليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكان سيتي الذي توج بطلا لدوري الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة فقط عن ليفربول بالذات، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77.

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، فابتسم الحظ لسيتي الذي أصبح أول فريق يحرز الدرع في مباراة تجمع عادة بين بطلي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، كبطل للدوري والكأس (أحرز الثلاثية المحلية الموسم الماضي) منذ أرسنال عام 2002 حين فاز على ليفربول أيضا.

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ويدين فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بالفوز الى حارسه التشيلي كلاوديو برافو الذي صد الركلة الترجيحية الثانية لليفربول بواسطة الهولندي جورجينيو فينالدوم، مانحا فريقه لقب درع المجتمع للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخه، فيما فشل ليفربول في احراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006 حين خاض المباراة بعد فوزه بلقب الكأس، في حين أن مشاركته فيها خلال نسخة 2019 ناجمة عن حلوله وصيفا في الدوري.

وسيحظى ليفربول بشرف أن يفتتح الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم الجمعة (ضد نوريتش سيتي) عوضا عن سيتي حامل اللقب الذي يلعب السبت خارج ملعبه مع وست هام، وذلك لأن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب سيدافع عن مكانته كبطل لدوري أبطال أوروبا في مواجهة خصمه المحلي تشلسي، بطل "يوروبا ليغ"، عندما يتواجهان الأربعاء في 14 آب/أغسطس في اسطنبول.

ملخص المباراة: