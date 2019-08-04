ماركيز يحقق فوزه الـ 50 في موتو جي بي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



حقق بطل العالم الإسباني مارك ماركيز (هوندا) فوزه الـ 50 في مسيرته ضمن فئة "موتو جي بي" بعد فوزه الأحد بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية، المرحلة العاشرة لبطولة العالم على حلبة برنو.

وهو الفوز السادس للدراج الاسباني هذا العام، في سباق تأخرت انطلاقته 45 دقيقة بسبب هطول الامطار، ومنحت شارة النهاية قبل لفة من النهاية بسبب الظروف المناخية الصعبة.

وبات ماركيز رابع دراج يحقق 50 فوزا في الفئة الأولى بعد كل من الايطاليين فالنتينو روسي وجاكومو أوغوستيني والاسترالي ميك دوهان. كما عادل ماركيز الرقم القياسي لعدد الانطلاق من الصدارة المسجل باسم دوهان بعدما حقق هذا الانجاز للمرة 58.

وسجل حامل اللقب ماركيز (26 عاما) 39:24.430 دقيقة، متقدما على دراجي دوكاتي الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، بفارق 2,452 ثانيتين، وبفارق 3,497 ثوان على الاسترالي جاك ميلر الذي تقدم بدوره على الاسباني أليكس رينس (سوزوكي)، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية.

وكان رينس اتهم مواطنه بـ "عدم احترام" باقي الدراجين بعدما اعتبر ان بطل العالم خمس مرات قد اعاقه واحتك معه خلال فترة التجارب التأهيلية السبت التي احرز خلالها ماركيز التوقيت الاسرع.

وبدوره تقدم فريق سوزوكي بشكوى ضد ماركيز لاعاقته دراجيه، غير ان لجنة الحكام قررت عدم اتخاذ اي عقوبة بحق دراج هوندا.

وصرح ماركيز قائلا "كان سباقا جيدا، ونجحت في اعتماد النمط القيادي الذي اريده"، مضيفا "شاهدت دوفيتسيوزو خلفي، وضغطت اكثر ولكن كدت انزلق. أنا سعيد جدا بتصدري للسباق منذ البداية، على الرغم من مشكلة مع الاطار الخلفي".

ووسع الدراج الكاتالوني صدارته لترتيب الدراجين الى 210 نقاط، متقدما بفارق 63 نقطة على دوفيتسيوزو و81 نقطة على الايطالي دانيلو بيتروتشي (دوكاتي).

- وفوز ماركيز أيضا في فئة موتو2 -

Advertisements

في فئة موتو2، احرز الاسباني أليكس ماركيز، الشقيق الاصغر لبطل العالم مارك، المركز الاول ووسع الفارق في صدارة ترتيب الدراجين إلى 33 نقطة عن اقرب مطارديه.

وهو الفوز الخامس للدراج الاسباني البالغ 23 عاما منذ مطلع الموسم الحالي.

وهيمن دراج "كاليكس" المنطلق من الصدارة على السباق منذ البداية حتى النهاية، على حلبة جافة، وحقق 38:49.768 دقيقة ليتقدم بفارق 3,018 ثوان على الإيطالي فابيو دي جانونتونيو (سبيد آب)، وبفارق 4,158 ثوان على مواطن الأخير إينيا باستيانيني (كاليكس)، في أول صعود لهذين الدراجين الى منصة التتويج في فئة موتو2.

وصرح ماركيز قائلا "ضغطت منذ البداية، لاني كنت اعرف أن اقرب الملاحقين لي سينطلقون خلفي مباشرة"، وتابع "أن تجد نفسك في صدارة السباق منذ البداية حتى النهاية، هو أمر صعب في بعض الاحيان من ناحية التركيز".

ومع رصيد 161 نقطة في صدارة ترتيب الدراجين، بات ماركيز يتقدم بفارق 33 نقطة على ملاحقه السويسري توماس لوثي (كاليكس) الذي انطلق من المركز 12 واضطر للانسحاب بسبب سقوطه قبل 16 لفة من النهاية.

وفي فئة موتو3، حقق الاسباني آرون كانيت (كاي تي ام) فوزه الثاني هذا العام، بعد اول في سباق تكساس في نيسان/أبريل الماضي، واستعاد صدارة ترتيب الدراجين بعد هذه الجولة.

وانطلق كانيت من المركز السادس، لكنه نجح في تخطي باقي الدراجين ليجتاز خط النهاية بوقت قدره 39:11.879 دقيقة، متقدما بفارق 0,159 ثانية عن الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) المنطلق من المركز 17. ووصل الإيطالي الآخر طوني أربولينو (هوندا) الذي انطلق من الصدارة، ثالثا متأخرا بفارق 0,217 ثانية عن كانيت.

وشهد السباق تألق الدراج الايطالي نيكولو أنتونيلي الذي اضطر للعودة الى مرآب فريقه بعد الانطلاق بسبب مشكلة ميكانيكية خلال لفة التحمية، إلا ان دراج هوندا صعد مجددا في الترتيب ليحتل المركز الخامس متأخرا بفارق 0,499 ثانية عن الفائز.

وتصدر كانيت، ابن الـ 19 عاما، ترتيب الدراجين برصيد 148 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه دالا بورتا. فيما يحتل الايطالي أنتونيلي المركز الثالث مع 98 نقطة.