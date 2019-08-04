نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2019

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2019 تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويمبلي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت الرياضية، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق خليل البلوشي.

يسعي نادي ليفربول لتحقيق أولي بطولاته خلال الموسم الجديد، وسيشارك الريدز في مباراة اليوم في ظل غياب سادو ماني، والذي لم يعود للمشاركة مع الفريق منذ بطولة إفريقيا، بينما سيكون السيتي مكتمل الصفوف خلال مباراة اليوم، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تشهد الكثير والكثير من الإثارة والمتعة الكروية الكبيرة.

من المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم كالتالي:حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسونـ، وخط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، أما خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، فيرمينيو.

تضم تشكيلة مانشستر سيتي اليوم كلا من: حراسة المرمى: برافو، وخط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط: رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، أما خط الهجوم: برناردو سيلفا، ليروي ساني، ستيرلينج.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم