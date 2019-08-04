أهداف الترجيح: ملخص ليفربول ومانشستر سيتي | السيتي تحصد كأس السوبر الإنجليزي

ملخص ليفربول ومانشستر سيتي، تبدأ فعاليات مواجهة كأس الدرع الخيرية ضمن افتتاح البريميرليج في تمام الخامسة عصراً بتوقيت مكة، السادسة بتوقيت الإمارات اعلربي المتحدة، الرابعة بتوقيت القاهرة، فيما التقى الفريقان في نهائي البطولة الماضية وتم تتويج الليفر باللقب القاري، فعلى الرغم من أن المباراة غير رسمية، إلا أن المدير الفني لكل فريق يسعى لاختبار القدرات والمهارات الكروية لأبرز لاعبي الفريق بعد غياب طويل.

ملخص ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول مانشستر سيتي 1 1 4 5

ويقوم الفرعون المصري وبطل الريدز محمد صلاح بالمشاركة أساسيًا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم ساعيًا إلى نحقيق الانتصار وكسر لعنة السوبر الافتتاحي،ملخص ليفربول ومانشستر سيتي.