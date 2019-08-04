BeIn Shoot: مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر بدون تقطيع بطولة اتحاد غرب اسيا

مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع اتحاد غرب اسيا، مساء الیوم يخوض منتخبي النشامى والبحرين لقاء ناري ضمن بطولة اتحاد غرب آسیا في الجولة الأولي بالمجموعة الثانية، وتقام البطولة بالعراق وتحديداً على ملعب أربیل وكربلاء، ولكن مواجهة الليلة تحديداً سيتم نقلها على ملعب أربيل والذي تميز بحسن التنظيم والذي لم يتوقعه الكثير بث مباشر البحرين والاردن بدون تقطيع، يستعد كلاً من المنتخبین لحسم اللقاء بالفوز.

مشاهدة مباراة الاردن والبحرين بث مباشر

يلا لايف مباراة البحرين والاردن، ومن جانبه، فإن آخر مرة أقیمت فیھا ھذه البطولة كانت عام 2014 وفاز بها المنتخب القطري بهدفين نظيفين، فيما تبدأ مباراة الأردن والبحرين كورة لايف الیوم الأحد 4 أغسطس، الساعة السادسة والنصف بتوقیت القاھرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وينقل على قناة الأردن الرياضیة بث مباشر.

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الأردن والبحرين بطولة غرب اسيا مباشر الاسطورة لبث المباريات لقاء يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، ويسعى كل فريق إلى رفع راية النصر أمام الفريق الآخر، وتلك المباراة تشهد دخول البحرين في أول مواجهة ضمن البطولة ويسعى للفوز حتى يثبت نفسه ويحصل على ثقة عالية من الوسط الرياضي سواء من قبل اللاعبين أو الجمهور أو الجهاز الإداري.

قنوات نقل بطولة غرب اسيا اونلاين

وينقل مباراة الاردن والبحرين مباشر كورة اون لاين على التليفزيون حصرا على الكويت الرياضية – العراقية الرياضية – الأردن الرياضية، بتعليق كل من عمر الشرهان – أمير علي – أحمد الخلايلية على الترتيب.

بث مباشر مباراة الاردن والبحرين بدون تقطيع بطولة اتحاد غرب اسيا، حيثُ أكد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم البلجيكي فيتال بوركيلمانز، أنه يتغيب عن المواجهة العديد من اللاعبين، أبرزهم عامر شفيع ومعتز ياسين، عبد الله الفاخوري، ياسين البخيت، وبهاء عبد الرحمن، وبهاء فيصل، موسى التعمري، وعمر هاني، وسط مساعي عدجيدة للفوز استعداداً إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.