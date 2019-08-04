بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، تترقب الجماهير العربية والمصرية بشكل خاص المواجهة الحاسمة التي يخوضها الريدز liverpool في كأس الدرع الخيرية الانجليزي أمام مان سيتي وذلك على ملعب ويمبلي بمشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي سيكون متواجد لتدعيم صفوف فريقه، تابعوا نتيجة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي.

نتيجة ليفربول ومانشستر سيتي

سيتم انطلاق اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd1 بإذاعة مباراة ليفربول اليوم على الهواء بالتعليق العربي، ويعاني الفريق الأحمر من سوء النتائج في المباريات الودية التي خاضها مؤخراً، حيث تلقى هزيمة ثقيلة أمام نابولي أثارت علامات استفهام كثيرة حول أداء اللاعبين، ولكن المدير الفني يورغن كلوب قلل من أهمية ما حدث وأكد انه استفاد بشكل كبير من تجربة عدد من لاعبيه الشبان للوقوف على مستواهم الحقيقي.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيتولى إدارة المواجهة تحكيمياً مارتن أتكينسون كحكم ساحة ويعاونه كل من ماسي إليس ودان كوك، فيما سيكون الحكم الرابع هو ستيوراتت أتويل.

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التشكيلة الرسمية لليفربول جاءت كالآتي: أليسون – أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرسون – فابينيو – هندرسون – فيندالدوم – أوريجي – صلاح – فيرمينو.

تشكيل مانشستر سيتي الأساسي هو: حراسة المرمى: برافو، الدفاع: ووكر – ستونز – أوتامندي – زينتشنكو، الوسط: رودري – دي بروين – ديفيد سيلفا، وفي الهجوم: بيرناردو سيلفا – ستيرلينج – ساني.

تمكن مانشستر سيتي من التتويج باللقب على حساب ليفربول بعدما انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل الايجابي بهدف لكلاً منهما وابتسمت ركلات الترجيح للفريق السماوي.