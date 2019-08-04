نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4-8-2019 في كأس الدرع الخيرية

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب ويمبلي، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في إطار كأس الدرع الخيرية 2019 في واحدة من أقوي كرة القدم على مستوي العالم، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم اليوم الأحد الموافق 4-8-2019 في إطار كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي
سيضم تشكيل السيتي اليوم كلا من: حراسة المرمى: برافو، وخط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط: رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، أما خط الهجوم: برناردو سيلفا، ليروي ساني، ستيرلينج.
تشكيلة ليفربول اليوم : في حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون، وخط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، أما خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، فيرمينيو.
نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم
- دقائق قليلة وتنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد السيتي.
- بداية الشوط الأول من المباراة وسط مشاركة النجم محمد صلاح في قيادة هجوم الريدز خلال هذه المباراة الهامة.
- بداية قوية من جانب السيتي في محاولة لفرض السيطرة على مجريات اللقاء.
- مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- رحيم ستيرلنج يسجل أولي أهداف المباراة في الدقيقة 15، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح السيتي.
- محاولات من جانب ليفربول لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
- اقتربنا من نهاية حداث الشوط الاول، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم هي تقدم السيتي بهدف دون رد.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- مرور 70 دقيقة من زمن المباراة، والتقدم للسيتي بهدف دون رد حتى الآن.
- الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 77 عن طريق جون ماتيب وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الآن هي التعادل بهدف لكل فريق.
- الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، والتعادل بهدف لكل فريق هو نتيجة المباراة حتى الآن.
- نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لكل فريق، سيلعب الفريقان ركلات ترجيحية.
- السيتي يفوز بركلات الترجيح، ويتوج بلقب الدرع الخيرية للمرة السادسة.