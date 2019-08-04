نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4-8-2019 في كأس الدرع الخيرية

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب ويمبلي، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في إطار كأس الدرع الخيرية 2019 في واحدة من أقوي كرة القدم على مستوي العالم، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم اليوم الأحد الموافق 4-8-2019 في إطار كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي

سيضم تشكيل السيتي اليوم كلا من: حراسة المرمى: برافو، وخط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط: رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، أما خط الهجوم: برناردو سيلفا، ليروي ساني، ستيرلينج.

تشكيلة ليفربول اليوم : في حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون، وخط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، أما خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، فيرمينيو.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم