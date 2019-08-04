نتيجة مباراة ليفربول ضد السيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية وفوز السيتي باللقب السادس

نهاية مباراة ليفربول ضد السيتي اليوم بفوز صعب للسكاي بلوز مانشستر سيتي بضربات الجزاء في كأس الدرع الخيرية، بعد مباراة عصيبة انتهت بالتعادل 1-1 وأضاع الليفر العديد من الهجمات وأتيحت له عارضتين، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار العامة

ماتش ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بتعليق خليل البلوشي على ملعب ويمبلي، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت 1 والتقى ليفربول ومانشستر سيتي في 55 مباراة، فاز ليفربول في 25 مباراة على السيتي، وفاز السيتي في عشر مباريات فقط، بينما تعادل الفريقين في 20 مباراة.

نهاية المباراة بفوز السيتي بضربات الجزاء