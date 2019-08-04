ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الانجليزية الخيرية اليوم

حصد مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5 ركلات مقابل 4ـ بعد نهاية أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم رحيم سترلينغ للسيتي في الدقيقة 12، وتعادل البديل ماتيب لليفربول.

اختار بيب جوارديولا تشكيلته الرسمية أمام ليفربول، بوجود رودري الصفقة الجديدة القادمة من أتلتيكو مدريد أساسياً في مباراة اليوم، وقبل المباراة بدقائق خرج جوارديولا ليصرح بأن خصم اليوم ليفربول هو خصم قوي جداً ويكفي أنه بطل دوري أبطال أوروبا.

لم يبرم مانشستر سيتي سوى صفقة وحيدة هامة هذا الموسم تمثلت في انتداب نجم أتلتيكو مدريد رودري والذي يلقب ب” بوسكيتش الجديد” مقابل 80 مليون يورو، وسيكون النجم الشاب الأسباني اساسي خلال مباراة السيتي اليوم.

بدأت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم منذ قليل بهجوم من بطل الدوري الأنجليزي وكان رحيم سترلينغ قريب من تسجيل هدف التقدم، ولكن كان رد ليفربول على السيتي سريعاً بعد تسديدة فرمينهو بطل كوبا أمريكا مع منتخب بلاده البرازيلي التي ضلت طريقها نحو الشباك.

الدقيقة 13، يتقدم رحيم سترلينغ بهدف مبكر لفريقه مانشستر سيتي على فريق ليفربول، وبعدها يتصدى أليسون الحارس البرازيلي لفريق ليفربول لهدف ثاني محق كاد أن يضيفه البليجيكي كيفين دي بروين.

الدقيقة 16، اضاع السيتي فرصة أخرى لتسجيل هدف، عندما أنفرد سنترلينغ بمرمى أليسون ويضع الكرة في المرمى، لكن الحارس البرازيلي يتألق وينقذ فريقه من هدف ثاني من فريق مانشستر سيتي، لتظل النتيجة على تقدم السيتي بهدف سترلينغ.

الدقيقة 20، صلاح ووابل من المهارات الرائعة في وسط ملعب السيتي، دون جدوى، ويتحسن أداء ليفربول نسبياً، في الدقائق الماضية بعد الهدف الأول، رغم غياب أبرز لاعبيه ساديو ماني.

بعد مرور أكثر من نصف ساعة، تقدم السيتي بهدف دون رد، وشهدت الدقيقة 29 من عمر المباراة، كرة خطيرة لصلاح تمر أعلى العارضة.، لتكون أخطر فرص ليفربول خلال الشوط الأول عن طريق أقدام النجم المصري المتألق محمد صلاح.

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وليفربول بتقدم السيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 12 من اللقاء، بعد الهدف واصل السيتي سيطرته على ليفربول وقام لاعبوه بشن هجمات خطيرة لولا تألق أليسون.

يبدأ الشوط الثاني الآن من مباراة مانشستر سيتي وليفربول، تم تحديث النقل الحي لمشاهدة المباراة بجودة أعلى النتيجة الآن تقدم السيتي بهدف سترلينغ.

فيرجيل فان دايك يستغل ركنية لفريقه ويضع الكرة في المرمى، لكنها ترتطم بالقائم وتسقط على خط المرمى دون أن تتجازوه لتضيع على ليفربول هدف مؤكد.

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الدقيقة 58، محمد صلاح يرواغ لاعبي السيتي ويصوب الكرة في القائم الأيسر.

الدقيقة 60 ، رحيم سترلينغ ينفرد تماماً بالمرمى، ولكن فان دايك يضيق الخناق على النجم الأنجليزي ليضعها بين أيدي حارس المرمى أليسون.

الدقيقة 66، تبديلان لليفربول، نابي كيتا، يأخذ مكان فابينهو، وماتيب بدلاً من أليكسندر أرنولد.

الدقيقة 75، السييتي يسيطر على الكرة، ويحاول أن يفرض طريقة لعبه واسلوبه على ليفربول.

الدقيقة 78، ماتيب يتعادل لفريق ليفربول، قبل أن يجري يورغن كلوب ثلاث تغييرات أخرى، بنزول تشامبرلين، ولانانا، وشاكيري.

بعد هدف التعادل لفريق ليفربول، الليفر الأفضل ويسيطر بالطول والعرض على ما تبقى من دقائق في اللقاء، ولولا تألق برافو لسجل الهدف الثاني عن طريق صلاح.

كايل والكر الظهير الأيمن يمنع صلاح من تسجيل هدف الفوز لفريق ليفربول على مانشستر سيتي بعد أن أخرج الكرة من خط المرمى.

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، يلجأ الفريقان الآن لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد البطل.

شاكيري يسجل الركلة الترجيحية الأولى لفريق ليفربول، ويضيع التشيلي كلاوديو برافو للركلة الثانية من فاليندوم.

غوندوغان يسجل الركلة الترجيحية الأولى لمانشستر سيتي، ويضيف برنادو سيلفا الركلة الثانية، ليصبح ركلتين للسيتي مقابل ركلة لليفربول، والركلة الأخيرة للسيتي يسجلها جابرييل خيسوس ويتوج السيتي باللقب.