بركلات الترجيح: نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدرع الخيرية وتألق برافو حارس السيتي

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم وملخص كتابي للقاء، في سيناريو متجدد من الصراع المستمر ولكن في موسم جديد يلتقي فريقي مانشستر سيتي بطل البريميرليج للموسم السابق والكأس مع وصيف الدوري ليفربول في مباراة الدرع الخيرية “كأس السوبر” اليوم في مباراة دائما ما تكون خارج التوقعات مليئة بالاثارة والأحداث القوية وأيضا النتائج الكبيرة.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة الخامسة من مساء الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث سيُقام اللقاء على ملعب ويمبلي الدولي أحدأعرق ملاعب الكرة على كافة المستويات، وستكون المباراة فرصة لاثبات تفوق جواريولا في الموسم السابق محليا على كلوب الذي نجح في تحقيق التشامبيونز ليج.

ليفربول ومانشستر سيتي

وخاض ليفربول سلسلة من المباريات التحضيرية الودية للتجهيز للموسم القادم الذي تضع عليه آمال كبيرة جماهير الريدز لتحقيق لقب الدوري فالفريق سيدخل عامه الثلاثين بدون التتويج به بعد أن كان قريبا منه في العام الماضي لولا عودة السيتي القوية فهل سيكون هذا الموسم هو فأل الخير على الريدز.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وشن جوارديولا قبل اللقاء هجوما على اختيارات جائزة the best المقدمة من الفيفا وعدم تواجد أى لاعب من فريقه فيها مؤكدا أن لاعبه دي بروين كان يستحق التتويج بلقب الأفضل في الدوري الانجليزي الموسم قبل الماضي لكن صلاح توج بها.

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وتحدث أبو تريكة عن فرصة كلوب التاريخية ومنافسته على 7 ألقاب في هذا الموسم، فأمامه بطولة الدوري وكأس الاتحاد والرابطة وكأس السوبر محليا، وبطولة التشامبيونز ليج وكأس السوبر الأوروبي مع بطولة كأس العالم للأندية

تشكيل ليفربول وكيف عوض كلوب غياب ماني: في حراسة المرمى يتواجد أليسون وأمامه أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – هندرسون – فينالدوم – صلاح – فيرمينو – أوريجي

دخول اللاعبين الآن لأرض استاد ويمبلي التاريخي للشروع في انطلاقة شوط السوبر الأول في مباراة مرتقبة في كل أنحاء العالم لاسيما عشاق الدوري الانجليزي