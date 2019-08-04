شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يحصل على "6.5 "مليون جنيه فى الموسم خلال إعارته للوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوداد المغربى، لمدة موسم واحد، على راتب قدره 6.5 مليون جنيه خلال فترة الإعارة التى جاءت ضمن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم جناح الوداد إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد ضم أوناجم إلى صفوفه مقابل سداد مليون و500 ألف دولار بجانب إعارة كاسونجو لمدة موسم واحد إلى الفريق المغربى ليصبح اللاعب المغربى بشكل رسمى فى نادى الزمالك ويخوض تدريباته حاليا مع الفريق بعد ضمه.

وضم الزمالك، 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق حيث من المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة بشكل رسمى بعد تواجده فى النادى برفقة مسئولى ناديه غزل المحلة لضمه بشكل رسمى.