شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سمير مديراً فنياً لتليفونات بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت إدارة نادى تليفونات بنى سويف، تعيين عماد سمير مديراً فنياً لفريق كرة القدم ، خلال منافسات دوري القسم الثاني ، خلفاً لأبو العينين شحاتة الذي تولي تدريب نادي سوهاج.

يذكر أن عماد سمير قد قاد فريق ديروط باسيوط في الموسم الماضي بدوري المظاليم لمجموعة الصعيد وقدم الفريق عروضا قوية .

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وكان مسئولو التليفونات قد ناقشوا أكثر من سيرة ذاتية، لعدد من المدربين، قبل الاستقرار على تولى عماد سمير المهمة استعدادا للموسم المقبل .

ويواصل تليفونات بنى سويف فترة الإعداد الحالية على ملعب الشبان المسلمين ببنى سويف بمشاركة بعض اللاعبين القدامى، والصفقات الجديدة التي ابرمها خلال الفترة الحالية .