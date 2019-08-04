شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سمير مديراً فنياً لتليفونات بني سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت إدارة نادى تليفونات بنى سويف، تعيين عماد سمير مديراً فنياً لفريق كرة القدم ، خلال منافسات دوري القسم الثاني ، خلفاً لأبو العينين شحاتة الذي تولي تدريب نادي سوهاج.
يذكر أن عماد سمير قد قاد فريق ديروط باسيوط في الموسم الماضي بدوري المظاليم لمجموعة الصعيد وقدم الفريق عروضا قوية .
وكان مسئولو التليفونات قد ناقشوا أكثر من سيرة ذاتية، لعدد من المدربين، قبل الاستقرار على تولى عماد سمير المهمة استعدادا للموسم المقبل .
ويواصل تليفونات بنى سويف فترة الإعداد الحالية على ملعب الشبان المسلمين ببنى سويف بمشاركة بعض اللاعبين القدامى، والصفقات الجديدة التي ابرمها خلال الفترة الحالية .
ونجح مسئولو نادي التليفونات فى التعاقد مع عبدالله ميسي صانع ألعاب فريق بني عبيد لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، لتدعيم الناحيه الهجومية للفريق.
وتعاقد النادي مع اللاعب أحمد مصطفي الشهير بـ"بندق" الظهير الأيمن لنادي بني سويف لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بني سويف.
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