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الخطيب يحضر مران الأهلى ويجتمع بعبد الحفيظ والدكتور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش من أجل مؤازرة الفريق والاطمئنان على اللاعبين قبل مواجهة " اطلع بره" بطل جنوب السودان ببطولة أفريقيا.

 

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وحرص الخطيب علي عقد جلسة مع  خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالمصابين في الأهلي كما عقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي للاطمئنان على عدة أمور خاصة بالفريق.

 

ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب واياب الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا واللتين ستقام داخل مصر.

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