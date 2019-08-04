شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم أندونيسيا 2/3 ببطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق اليوم الأحد المنتخب المصري للأولمبياد الخاص الفوز على نظيره الاندونيسى 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم المقامة بمدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس الجاري.

وبالرغم من هطول الأمطار الغزيرة علي ستاد جواهر لالنهرو الذى أقيمت عليه المباراة ، استطاع منتخب مصر للأولمبياد الخاص التغلب على المنتخب الأندونيسي للأولمبياد الخاص بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والأخيرة له في المجموعة الثالثة وأحرز الأهداف الثلاثة للمنتخب المصرى أشرف محمود، محمد علاء ، مصطفي محمود.



منتخب مصر للاولمبياد الخاص لكرة القدم

المجموعة الثالثة تضم مصر والهند وأندونيسيا ..وكان المنتخب المصرى قد خسر أمام الهند فى الجولة الاولى بهدفين مقابل لاشئ ثم فاز على أندونيسيا 3/2 ، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر إلى 3 نقاط والهند إلي 3 نقاط وتجمد رصيد أندونيسيا بلا نقاط وفي آنتظار مباراة الغد بين المنتخب الهندي ومنتخب الأندونيسي لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة .

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وأشاد المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى بأداء المنتخب المصري للأولمبياد الخاص قائلا "أن لاعبينا بذلوا أقصي ما لديهم في مباراة أندونيسيا وأستطاعو تحقيق الفوز الأول لهم بالرغم من هطول الأمطار الغزيرة خلال الشوط الثاني كاملاً "



هانى محمود يتابع المنتخب المصرى أمام اندونيسيا

وآشار " محمود" إلي أن الأولمبياد الخاص يتيح الفرصة لأبطالنا للتنافس على المستوى الدولي مما يعطيهم القوة والتحدي ويساعد على تطوير مهاراتهم المتنوعة

والجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 10 فرق للرجال و8 فرق للسيدات من 15 دولة من حول العالم وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات للرجال و2 للسيدات، وتضم مجموعة مصر كلا من الهند وأندونيسيا، بالإضافة إلى مصر.

منتخب مصر يفوز على اندونسيا