شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صفقات بقرار جمهورى فى الأهلى تعجل برحيل أزارو وأجايى وجيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مسئولو النادى الأهلى، بمطالب عديدة، سواء من الجهاز الفنى للفريق، أو حتى كبار مشجعى النادى، برحيل الثلاثى الأجنبى، المغربى وليد أزارو، والنيجيرى جونيور أجاى، والأنجولى جيرالدو، وتفير أماكنهم لمحترفين آخرين، من شأنهم تمثيل إضافة قوية للفريق الأحمر الموسم المقبل.

ورغم العديد من تلك المطالب، التى ترى ضعف مستوى الثلاثى الأجنبى، إلا أن محمود الخطيب، رئيس النادى، يفضل التريث معهم، ومنحهم فرصة أخرى بالموسم المقبل لإثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الحمراء.