شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خواجات مرشحون لتدريب الزمالك ..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك أنه يتم التفاوض حاليا مع 5 أو 6 مدربين لتولى المهمة الفنية للفريق الكروى ، خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى .

نرصد فى التقرير التالى أبرز الخواجات المرشحون لتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض ..

نيكولاف ديبوى

استطلع مسئولو الزمالك رأي الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، حيث كلف مجلس الزمالك أحد الوكلاء بالتفاوض مع المدير الفني الفرنسي في الفترة الحالية لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل استقرار الإدارة على التعاقد مع مدرب أجنبي.

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خليلوزيتش

دخل وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، دائرة المرشحين لتدريب الزمالك ، بعد أن عرضه أحد وكلاء اللاعبين على النادي، لتولي مهمة القيادة الفنية للقلعة البيضاء، ونالت السيرة الذاتية لخليلوزيتش على إعجاب مسئولى القلعة البيضاء ، فى ظل المستوى المتميز، الذى يقدمه مع فريقه الفترة الأخيرة.

رامون دياز

كشف إيميليانو دياز نجل رامون دياز ، المدير الفنى السابق لبيراميدز ، ومساعده أن الزمالك استطلع رأي والده ، دون التقدم بعرض رسمي، حيث تم الاستفسار عن راتبه ، و كذلك راتب مساعديه ،على أ، لا يتعدى الجهاز الممعاون له 3 مساعدين ، ولم يمانع دياز في العودة لمصر، ولكن في حال تنفيذ جميع طلباته .

عرض أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن هناك حالة من الانقسام داخل النادي على التفاوض معه، حيث يرى البعض أنه فشل مع القلعة الحمراء ولم يظهر بالشكل الجيد، بينما يرى البعض الأخر أنه مدرب مميز، ورحل من النادي الأهلي من أجل تدريب بورتو البرتغالي وهو من الأندية الكبيرة في أوروبا.