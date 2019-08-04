المصري يرشح حماده المصري لرابطة الأندية المحترفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو نادي المصرى خطاب لاتحاد الكرة يرشح فيه حماده المصرى لرابطة الأندية المحترفة فى الموسم المقبل 2019 – 2020.
من المقرر أن يتم تشكيل رابطة الأندية المحترفة من قبل الأندية ثم الإستقرار على عدد من الأسماء وإقامة انتخابات فيما بينهم.
كان عدد من الأندية قد أرسل أسماء مرشحين من خارج أعضاء مجالس إدارتهم كما هو متفق عليه.
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