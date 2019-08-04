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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ محمد إبراهيم مع المقاصة فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى مصر المقاصة على تويتر صوراً من مشاركة محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك المنضم مؤخراً إلى صفوف المقاصة، فى تدريبات الفريق الفيومى بمعسكر الإسكندرية.
وانضم محمد ابراهيم إلى معسكر مصر المقاصة المقام حالياً فى الإسكندرية أمس، السبت، بعد توقيع العقود مع ادارة الفريق الفيومى، ووقع إبراهيم لمدة موسمين مع المقاصة تبدأ من الموسم الجديد.
يذكر أن المقاصة فاز على فريق حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية باستاد المكس، فى أولى المباريات الودية للمقاصة بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الكروى الجديد، سجل هدف المقاصة ميدو جابر فى الشوط الأول للمباراة.
صانع ألعاب المقاصة
محمد ابراهيم لاعب المقاصة
محمد ابراهيم وصلاح امين
محمد ابراهيم
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