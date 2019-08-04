شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح مبني غرف الملابس الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غرف لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بمدرج التتش والتي تم تأسيسها بمواصفات عالمية حيث يضم جيم وقاعة للمحاضرات وغرف تغير الملابس وجاكوزى وساونا واجهزة التأهيل ومكاتب ادارية الجهازين الفني والإداري. Advertisements وحضر محمود الخطيب رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة عملية الافتتاح التي شهدها أيضا لاعبي الفريق قبل انطلاق المران استعدادا لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتاح غرف ملابس الأهلى

لاعبو الأهلى داخل غرف ملابس النادى الجديدة

افتتاح غرف ملابس النادى الأهلى

غرفة ملابس الاهلى

بيبو وسيد عبد الحفيظ داخل غرف ملابس النادى الأهلى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفتتح مبني غرف الملابس الجديد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.