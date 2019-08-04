شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى منصور يتبرأ من رسائل السب والقذف من هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من رسائل السب والقذف التى يتم إرسالها لبعض الأشخاص المرموقين من رقم هاتفه المحمول، مؤكدًا أن هناك عصابة تقوم بانتحال صفته عن طريق استخدام رقم هاتفه.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات بثها الموقع الرسمى للزمالك: "فوجئت باستخدام برنامج يوجهون من خلاله الشتائم لكل البلد، وتم إرسال رسائل سب وقذف لفرج عامر وخالد الغندور ومكرم محمد أحمد وغيرهم على أساس إنها مرسلة من تليفونى المحمول".

أضاف رئيس القلعة البيضاء: "قدمت بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة، وأناشد كل من وصلته رسالة تهديد أو سب وقذف منسوبة لتليفونى أن يتقدم ببلاغ فورًا، وخطورة الموضوع أنه يحدث فتنة فى البلد".