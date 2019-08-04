شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعلن قائمة المنتخب المشارك فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية ، و التى تقام بالمغرب فى الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى. وتضم القائمة 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى ، محمد البراهيم ، أبو حليمة محمد ، محمد مصطفى ، عبد اللطيف منيع ، محمد ايهاب ، نور الدين هانى، و6 لاعبين من منتخب الحرة جمال عبدالناصر، و سامى حمدى ، و حسام محمد ، و خالد عمرو ، و عمرو رضا ، و خالد مسعود، وفى المصارعة النسائية تم اختيار 6 لاعبات هن هالة وائل ، و ايمان عصام ، منى رضا ، و سمر رمضان ، امينة كمال السباعى و سمر عامر Advertisements تشارك مصربالبطولة فى منافسات 24 لعبة هم القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوى والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضى والثلاثى الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو. وتضم بعثة مصر التى تشارك فى دورة الألعاب الأفريقية 405 أفراد بين لاعبين ومدربين وإداريين. يرأس بعثة مصر فى دورة الألعاب الإفريقية فى المغرب المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصارعة يعلن قائمة المنتخب المشارك فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.