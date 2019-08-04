شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يظهر فى المصرى لإنهاء متعلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في بورسعيد، اليوم الأحد، لإنهاء متعلقاته بناديه السابق المصري البورسعيدي.

وانتقل إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، إلى بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وكان حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى أكد أن الصفقة كلفت بيراميدز مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كمتغيرات وفقًا لبعض الشروط.

وانتقل إسلام عيسى إلى المصري في يناير 2018 قادمًا من فريق النصر، في صفقة هى الأغلى في تاريخ النادي البورسعيدي حيث بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.

ولعب إسلام عيسى صاحب الـ23 عامًا مع المصرى البورسعيدى 28 مباراة بإجمالى 2363 دقيقة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه وصنع 26 فرصة وقام 41 مراوغة وصنع 12 عرضية صحيحة وسدد 60 كرة بدقة تسديدات تعادل 35 % وقطع الكرة 76 مرة .