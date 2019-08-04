شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعسكر فى المركز الأوليمبي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بنادى الداخلية بقيادة ضياء عبدالصمد المدير الفني، في معسكر مغلق لمدة أسبوع، في المركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادا للموسم القادم لدوري القسم الثاني فى مجموعة القاهرة . نجح فريق الداخلية في الفوز على نظيره الرجاء، بهدفين مقابل هدف في اخر لقاء ودي للفريق ، على ملعب برج العرب الفرعي، في إطار استعدادات الفريقان للقسم الثاني. Advertisements وهبط فريق الداخلية إلى دورى القسم الثانى بعد توقف رصيده عند النقطة 27 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام. ويقود ضياء عبدالصمد، الداخلية خلفا لعلاء عبد العال الذى قدم استقالته من منصبه فور تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثانى.

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