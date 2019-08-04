بالفيديو.. ماذا قدّم صلاح أمام مانشستر سيتي؟ القائم يتدخل مرتين.. وإنقاذ تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق مانشستر سيتي أن يتوج ببطولة كأس الدرع الخيرية بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بهدف لكل فريق.

المباراة شهدت ظهور النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح حيث ظهر بشكل مميز من الناحية البدنية إلا أنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له بعدما أهدر أكثر من فرصة خطيرة خلال أحداث المباراة.

بداية تهديد صلاح مرمى مانشستر سيتي كانت في الدقيقة الثامنة من أحداث المباراة بعدما استلم كرة رائعة من روبرتو فيرمينو ليسدد "مو" كرة قوية داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

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صلاح عاد في الدقيقة الـ15 من جديد ليهدد مرمى السيتي إلا أنه كرته ارتطمت في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 57 من زمن أحداث الشوط الثاني عاد صلاح من جديد ليهدد مرمى السيتي إلا أن القائم منع نجم مصر من التسجيل.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي من المباراة كاد صلاح أن يسجل هدفًا لصالح فريقه لولا تدخل كلاوديو برافو وكايل ووكر الذي أنقذ مرمى فريقه من على خط المرمى قبل دخول الكرة الشباك.

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