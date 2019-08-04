أبو تريكة: بداية صلاح للموسم جيدة.. وينقصه التركيز وعدم التسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته لبطولة الدرع الخيرية.
وخسر محمد صلاح، رفقة ليفربول بطولة الدرع الخيرية لحساب مانشستر سيتي، بعد الفوز عليهم بركلات الترجيح.
وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: بداية الموسم لصلاح جيدة، وقدم أداء قوي خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي".
وأضاف:" صلاح لا يحتاج أن يثبت شيء لأي أحد، فخلال اخر موسمين حصل على هداف الدوري الإنجليزي، والآن مرشح من بين أفضل 10 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في العالم".
وتابع:" البداية جيدة، ينقصه فقط التركيز وعدم التسرع أمام المرمى، لكن اجمالا قدم مباراة كبيرة، وعملية التسجيل ستحتاج للوقت والتوفيق".
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