بالفيديو.. شاهد هدف تعادل ليفربول في سيتي بالدرع الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي سجل الكاميروني جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي هدف التعادل لفريقه في شباك مانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية. وكان رحيم سترلينج أحرز هدف التقدم للسيتي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء. وأحرز ماتيب هدف التعادل في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء ليحولها في شباك كلاوديو برافو حارس السيتي.

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