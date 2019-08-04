بالفيديو.. خط المرمى والقائم يحرمان فان دايك وصلاح من هز شباك السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حاول ليفربول تعديل النتيجة أمام مانشستر سيتي، إلا أن خط المرمى والقائم الأيسر منعا الريدز من تحقيق ما يريده، في المباراة المقامة على ملعب "ويمبلي" في الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي".

جاءت الفرصتان في الدقيقتين الـ57 والـ58 من عمر اللقاء، حيث سدد فان دايك الكرة لترتطم بالعارضة الأفقية والأرض، لكن تقنية خط المرمى لم تحتسب الهدف لعدم دخول الكرة بكامل محيطها.

وبعد ثوان قليلة، عاد محمد صلاح ليهدد مرمى مانشستر سيتي بتسديدة أرضية أطلقها من داخل المنطقة، لكن القائم الأيسر منع الدولي المصري من التسجيل للمرة الثانية في المباراة.

يذكر أن مانشستر سيتي افتتح التسجيل في المباراة بالدقيقة الـ12 من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلنج.