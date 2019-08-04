محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حاول ليفربول تعديل النتيجة أمام مانشستر سيتي، إلا أن خط المرمى والقائم الأيسر منعا الريدز من تحقيق ما يريده، في المباراة المقامة على ملعب "ويمبلي" في الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي".
جاءت الفرصتان في الدقيقتين الـ57 والـ58 من عمر اللقاء، حيث سدد فان دايك الكرة لترتطم بالعارضة الأفقية والأرض، لكن تقنية خط المرمى لم تحتسب الهدف لعدم دخول الكرة بكامل محيطها.
وبعد ثوان قليلة، عاد محمد صلاح ليهدد مرمى مانشستر سيتي بتسديدة أرضية أطلقها من داخل المنطقة، لكن القائم الأيسر منع الدولي المصري من التسجيل للمرة الثانية في المباراة.
يذكر أن مانشستر سيتي افتتح التسجيل في المباراة بالدقيقة الـ12 من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلنج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خط المرمى والقائم يحرمان فان دايك وصلاح من هز شباك السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.