محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أصبح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أول مدرب في التاريخ يتحصل على بطاقة صفراء. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طبق عقوبة إشهار البطاقة الصفراء والحمراء للمدربين خلال المباريات، ضمن لوائح قانون كرة القدم الجديد مطلع شهر يونيو الماضي. وأشهر مارتن اتكينسون حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي البطاقة الصفراء في وجه جوارديولا بعد اعتراضه على عدم احتساب خطأ لفريقه. ويتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف على الريدز في المباراة التي تقام ضمن بطولة كأس الدرع الخيرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا أول مدرب يحصل على بطاقة صفراء وفقًا لقوانين الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.