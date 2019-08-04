بالفيديو.. السيتي يواصل فرض كلمته على إنجلترا بهزيمة ليفربول بكأس الدرع الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في شوطها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

رحيم ستيرلينج أحرز هدف التقدم لمصلحة مانشستر سيتي في المقابل سجل جويل ماتيب هدف التعادل للريدز.

بهذه البطولة يكون مانشستر سيتي توّج بأول ألقابه في الموسم بعدما نجح "السيتيزينز" في التتويج بجميع البطولات المحلية بالموسم الماضي، في المقابل يبحث ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب عن لقبه المحلي الأول.

تشكيل مانشستر سيتي: برافو، ووكر، ستونز، أوتامندي، زينتشنكو، رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج وساني.

تشكيل ليفربول: أليسون، أليكساندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، أوريجي.

تفاصيل المباراة

أهدر ليوري ساني فرصة خطيرة لصالح مانشستر سيتي بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في الشباك الخارجية من المرمى في الدقيقة الرابعة.

الدقيقة السادسة حاول فيرمينو مهاجم ليفربول الرد بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تجد الكرة برافو ليتصدى الكرة على مرتين.

الدقيقة الثامنة أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعدما انفرد بالمرمى من جهة اليمين بعد تمريرة رائعة من فيرمينو لكن صلاح يفشل في التسجيل بعدما مرت الكرة بجوار القائم.

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وفي الدقيقة 12 من بداية المباراة استطاع ستيرلينج أن يسجل هدف مانشستر سيتي الأول فشل من خلالها أليسون بيكر حارس ليفربول في إبعادها لتصبح النتيجة (1-0) للسيتي.

وعاد محمد صلاح ليهدر فرصة هدف لليفربول في الدقيقة 15 بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيسر لتظل النتيجة تقدم السيتي (1-0).

وكاد ستيرلينج أن يوجه ضربة ثانية لليفربول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن أليسون يقف هذه المرة ويبعد الكرة في الدقيقة 17.

الدقيقة 28 عاد صلاح ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة (1-0) للسيتي.

مانشستر سيتي بدأ الشوط الثاني بضغط كبير بعد انفراد ستيرلينج بمرمى ليفربول لكن ترتطم الكرة في القائم لتظل النتيجة (1-0) للسيتي.

الدقيقة 57 و58 شهدت منع العارضة فيرجيل فان دايك من تسجيل التعادل للريدز حيث ارتدت الكرة على حدود خط المرمى قبل أن يشتتها دفاع السيتي، كما منع القائم محمد صلاح من التعادل لمصلحة فريقه ليفربول.

المباراة اشتعلت إثارة بعدما أهدر رحيم ستيرلينج فرصة هدف مؤكد لمصلحة السيتي بانفراده بالمرمى إلا أن أليسون أنقذ مرماه من هدف جديد.

صلاح عاد من جديد في الدقيقة 69 ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس برافو يواصل التألق ويتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 79 استطاع البديل الكاميروني جويل ماتيب أن يسجل هدف التعادل لمصلحة ليفربول بعد رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة لليفربول بعد انفراده بالمرمى ليسدد لكن برافو يتدخل وتعود الكرة لو يسدد كرة رأسية من جديد لتذهب الكرة نحو المرمى لكن ووالكر يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.