طارق يحيى: تدريب الزمالك مسألة خطرة.. وهناك تفاوت في مستوى اللاعبين

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزماك، على صعوبة مهمة تدريب القلعة البيضاء في هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه يحاول تقديم مستوى جيد في ظل الظروف الصعبة المحيطة.

أضاف يحيى في تصريحات إذاعية، أن مسألة تدريب الزمالك خطرة، وصفقات الزمالك مميزة وستكون إضافة للفريق لأن النادي جلب 10 صفقات جديدة ، ولديه 19 لاعباً من قائمة الموسم الماضي.

وأوضح يحيى أن صفقات الزمالك الجديدة، عندها ميزتان الأولى بأن معظم اللاعبين دوليين، وأنهم جاؤوا لتغطية مراكز كانت مفقودة من قبل، مثلاً أبو جبل وعواد لتغطية إصابة جنش وبن شرقي لرحيل مدبولي، وكذلك عبد الشافي وباقي الأسماء.

أشار يحيى إلى وجود تفاوت في المستوى البدني للاعبين لأن هنالك لاعبين لديهم استراحة لمدة شهر، وهنالك آخرين استراحوا فقط أربعة أيام والصعوبة تكمن في كيفية تقارب المجموعتين وجدول المباريات مضغوط جداً، مما يجعل مهمة الجهاز الفني صعبة في تجهيز اللاعبين بدنياً بشكل جيد وامتلاكه القدرة على خوض هذا العدد من المباريات في أيام قليلة.