يتمسك رئيس نادي الزمالك بتواجد مدرب مصرى في جهاز المدير الفنى الأجنبي الجديد َالمنتظر التعاقد معه لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الاستقرار على اسم المدرب المصرى بجهاز مدرب الزمالك الجديد وأجرى رئيس الزمالك اتصالا هاتفيا بنجليه احمد عضو مجلس الإدارة السابق وأمير المشرف العام على فريق الكرة والمتواجدان في فرنسا لحسم ملف المدير الفني وابلغهم بأنه ان يتنازل عن تواجد مدرب او اثنان مصريان في اي جهاز فني

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار صارم من مرتضى منصور بشأن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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