مانشستر سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية الإنجليزية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعد أن تغلب على ليفربول بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح، بعد أن حسم التعادل الإيجابي الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية "السوبر الإنجليزي".

سجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد خطأ في التمركز من قلبي دفاع الريدز.

بينما جاء هدف تعادل ليفربول عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد راسية رائعة على يسار برافو حارس السيتي.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة كاد محمد صلاح أن يخطف هدف تفوق ليفربول، لينجح برافو حارس السيتي في إبعاد الكرة التي عادت مرة أخرى إلى صلاح ويسددها بالرأس وقبل أن تتخطى خط المرمى أبعد كايل وواكر الكرة ببراعة شديدة، لينقذ السيتي في الوقت القاتل ويحرم صلاح

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من هدف قاتل.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة بدون التترك إلى الوقت الإضافي، لحسم بطل كأس الدرع الخيرية هذا الموسم.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع كتيبة يورجن كلوب، وظهر بشكل مميز جدًا طوال أحداث اللقاء، وسنحت له أكثر من فرصة خطيرة على مرمى السيتي في الشوط الأول، بينما يغيب عن اللقاء السنغالي ساديو ماني.

وكان ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا يسعى لحصد اللقب الغائب عنه منذ عام 2006، أمام كتيبة جوارديولا التي واصلت السيطرة على جميع الألقاب في إنجلترا، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتان متتاليتان، والتتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.