ليفربول ومانشستر سيتي إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس الدرع الخيرية

حسم التعادل الإيجابي الوقت الأصلي من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية "السوبر الإنجليزي".

جاء هدف تعادل ليفربول عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وكان مانشستر سيتي قد سجل هدف التقدم عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 من عمر الشوط

الأول، بعد خطأ في التمركز من قلبي دفاع الريدز.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة كاد محمد صلاح أن يخطف هدف تفوق ليفربول، لينجح برافو حارس السيتي في إبعاد الكرة التي عادت مرة أخرى إلى صلاح ويسددها بالرأس وقبل أن تتخطى خط المرمى أبعد كايل وواكر الكرة ببراعة شديدة، لينقذ السيتي

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في الوقت القاتل ويحرم صلاح من هدف قاتل.

ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس الدرع الخيرية هذا الموسم.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع كتيبة يورجن كلوب، وسنحت له أكثر من فرصة خطيرة على مرمى السيتي في الشوط الأول، بينما يغيب عن اللقاء السنغالي ساديو ماني.

ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لحصد اللقب الغائب عنه منذ عام 2006، أمام كتيبة جوارديولا التي تريد مواصلة السيطرة على جميع الألقاب في إنجلترا، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتان متتاليتان.