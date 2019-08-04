زي النهاردة.. جوزيه يقود الأهلي للفوز على ريال مدريد

تحل اليوم الذكرى الـ18 على أول مباراة قادها البرتغالي مانويل جوزيه في تدريبه للنادي الأهلي المصري وكانت مباراة ودية أمام ريال مدريد الإسباني عام 2001.

وكانت هذه المباراة الودية جمعت بين المارد الأحمر وريال مدريد على استاد القاهرة وقتها بمناسبة احتفال الفريقين بتتويجهم بلقب نادي القرن في

مصر وإسبانيا على الترتيب.

ورغم أن هذه المباراة كانت تحتوي على نجوم عالمية لهم شهرتهم الواسعة في أوروبا في ذلك الوقت ومنهم زين الدين زيدان وراؤول جوانزاليس وفيجو إلا أن جوزيه استطاع أن يكتب التاريخ بأول مباراة

له مع الفريق المصري وتقديم مباراة لا تنسى من قبل الجماهير المصرية والعاشقة للكيان الأحمر بعد فوزه على الميرنجي في هذه المباراة، بهدف نظيف، سجله النيجيري صنداي بتمريرة من حسام غالي بعد مراوغته حارس الفريق الإسباني.

وحققق جوزيه مع الفريق المصري العديد من البطولات إلا أنه قرر الرحيل بعد أحداث استاد بورسعيد الشهيرة التي تسببت في وفاة وإصابة الكثير من الأشخاص.