شاهد.. ليفربول يسجل هدف التعادل أمام مانشستر سيتي

سجل جويل ماتيب هدف تعادل فريق ليفربول في شباك نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية "السوبر الإنجليزي".

جاء هدف تعادل ليفربول عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة 77 من

عمر المباراة.

وكان مانشستر سيتي قد سجل هدف التقدم عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد خطأ في التمركز من قلبي دفاع الريدز.

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ويشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا

مع كتيبة يورجن كلوب، وسنحت له أكثر من فرصة خطيرة على مرمى السيتي في الشوط الأول، بينما يغيب عن اللقاء السنغالي ساديو ماني.

ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لحصد اللقب الغائب عنه منذ عام 2006، أمام كتيبة جوارديولا التي تريد مواصلة السيطرة على جميع الألقاب في إنجلترا، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتان متتاليتان.