الشباب السعودي يفسخ عقد المحترف الروماني بوديسكو

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، فسخ عقد صانع الألعاب والمحترف الروماني كوستانتين بوديسكو خلال معسكر الفريق.

ونشر نادي الشباب بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

قائلاً غادر المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر بوابة الشرق صباح اليوم الأحد، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني، كما قام اللاعب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي يفيد بفسخ عقده الاحترافي من طرفه وستصدر إدارة الاحتراف توضيحًا بشأن هذا.

ويستعد نادي الشباب للموسم الجديد بعد أن أنهى مشواره في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنقضي، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.