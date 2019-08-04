نجم ريال مدريد على أعتاب الدوري الفرنسي

دخل نادي مارسيليا الفرنسي في مفاوضات للحصول على خدمات خاميس رودريجيز صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "كورييه ديلو سبورت" الإيطالية أن أندونى زوبيزاريتا المدير الفنى لفريق مارسيليا يسعى لضم الكولومبى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحديد ريال مدريد مبلغ 42 مليون يورو لأى نادى يرغب فى ضم اللاعب. يورو لأى نادى يرغب فى ضم اللاعب. يسعى كلا من أتلتيكو مدريد و نابولى الإيطالى بالإضافة الى مارسيليا للحصول على خدمات رودريجيز بعد أن صرح زين الدين زيدان بعدم رغبته فى استمرار اللاعب مع الفريق.

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