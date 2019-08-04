سموحة يفاوض حارس طنطا

يرغب نادي سموحة برئاسة فرج عامر في التعاقد مع إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بناء على طلب من حسام حسن المدير الفني. طلب من حسام حسن المدير الفني. ويأتي رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز حراسة المرمى بالنادي لتدعيم مركز حراسة المرمى . بالنادي لتدعيم مركز حراسة المرمى . ويرغب النادي في جلب الحارس ليكون الحارس الثالث بجوار كل من الهاني سليمان وعمر صلاح، بعدما استقرت الادارة علي رحيل الحارس أحمد ربيع الشيخ.

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