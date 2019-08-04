السعودي مساعد الدوسري إلى نهائيات بطولة كأس العالم الإلكترونية

تأهل السعودي مساعد الدوسري إلى نهائي بطولة كأس العالم الإلكترونية، عقب الفوز على الفرنسي فيتاليتي رافسو بنتيجة 4-3، نتيجة المباراتين الذهاب والعودة.
ونجح الدوسري في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم الإلكترونية "فيفا 2019"،ليواجه الفرنسي فـيتاليتي رافسو في اليوم الثالث والأخير من البطولة.
وسيواجه الدوسري، الفائز من الأرجنتيني نيكولاس فيلالبا والألماني محمد حرقوص.
وكان البطولة انطلقت، يوم الجمعة الماضي، في العاصمة البريطانية "لندن"بمشاركة 32 لاعبًا من شتى أنحاء العالم، ونجح الدوسري في الفوز بـ5 مباريات دون التعرض لأي هزيمة ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي.
وفاز الدوسري ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية تحت مظلة "فيفا"،ونجح أيضًا في الفوز بالبطولة ذاتها في أبريل/ نيسان من العام الماضي، ولكن تحت مظلة شركة "EA".
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