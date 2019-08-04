شاهد..التعادل يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان وتوتنهام

انتهاء الشوط الاول بين نادي انتر ميلان وتوتنهام هوتسبير بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاحد علي ملعب توتنهام الجديد .
تقدم اصحاب الارض في الدقيقة الثالث، عن طريق بتمريرة متقنة من إيريك لاميلا إلى لوكاس مورا على يمين منطقة جزاء الانتر والذيقام بإستلام الكرة ثم صوب كرة صاروخية سكنت شباك سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان.
وفي الدقيقة 37 عادل الإنتر النتيج، عبر ستيفانو سنسي عن طريق يتصويب كرة بباطن القدم اليمنى سكنت الشباك.
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