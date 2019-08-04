جوارديولا أول مدرب ينال بطاقة صفراء

أصبح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أول مدرب يتحصل على البطاقة الصفراء، على مستوى الدوريات الأوروبية.
وحصل جوارديولا على كارت أصفر خلال مباراةفريقه أمام ليفربول، في نهائي كأس الإتحاد الخيرية.
وينص قانون الفيفا الجديد على أن الحكم أصبح بإمكانه إشهار البطاقاتالصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا،عكس ما كان يحدث سابقًا.
وإنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نهائى كأس الإتحاد الخيرية بتفوق الأزرق بهدف للاشئ، سجلة رحيم ستيرلينج.
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