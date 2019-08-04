اونلاين | شاهد beIN SPORTS بث مباشر ركلات الجزاء لمباراة مانشستر سيتي وليفربول kooora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد beIN SPORTS بث مباشر ركلات الجزاء لمباراة مانشستر سيتي وليفربول kooora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى الوقت الأصلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم لقب كاس الدرع الخيرية.
تقدم ستيرلينج للسيتي قبل أن يتعادل ماتيب لفريق ليفربول.
وشهد اللقاء تألق الدولي المصري محمد صلاح، والذي قدم مستوى مميز للغاية.
وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.Watch live video from nhj777v on www.twitch.tv