اونلاين | صلاح يتألق في الشوط الثاني.. رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Man City مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يتألق في الشوط الثاني.. رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Man City مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صلاح يتألق في الشوط الثاني.. رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Man City مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool

صلاح يتألق في الشوط الثاني.. رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Man City مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool Advertisements

شوط ثان مثير يبحث فيه ليفربول عن الهدف الأول وهو هدف التعادل في حال سجله زملاء محمد صلاح بعد أن كان مانشستر سيتي قد تقدم بالهدف الأول في الشوط الأول عن طريق رحيم سترلينج.

وتقام الآن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في بطولة كاس الدرع الخيرية الآن مباشرة مباراة ليفربول Liverpool ومانشستر سيتي بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

صلاح يتألق في الشوط الثاني.. رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Man City مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool

كورة لايف الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وليفربول الان يورجن كلوب ضد بيب جوارديولا بدون تقطيع على قنوات بي إن سبورت وتعليق خليل البلوشي مشاخدة مباراة لفيربول ومانشستر سيتي.