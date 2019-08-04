اونلاين | كورة يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | لايف ليفربول والسيتي | ماتش ليفربول اليوم

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر مشاهدة مباراة ليفربول امام مانشستر سيتي كورة لايف KORA LIVE بث مباشر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم على ملعب ويمبلي، وذلك في إطار بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، KORA STAR كورة ستار وستكون مواجهة قوية بين الفريقين الانجليزيين ويطمحان بالفوز باللقب قبل بداية الموسم الدوري الانجليزي الممتاز ويسعى محمد صلاح ورفاقه بالتغلب على مانشستر سيتي لرد الاعتبار بعد خسارة الدوري في الموسم الماضي يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7ASRY.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الخيرية

يستضيف ملعب استاد ويمبلي واحدة من اقوى المباريات الانجليزية بين ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7ASRY عبر بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءا بتوقيت أبوظبي

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، فى كأس الدرع الخيرية 2019 كورة اون لاين KORA ONLINE.

التشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أليكساندر أرنولد ، جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ، أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو ، هيندرسون ، فينالدوم.

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في خط الهجوم: محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ديفوك أوريجي.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: برافو.

في خط الدفاع: كايل ووكر ، جون ستونز ، أوتاميندي - زيتشينكو.

في خط الوسط: رودري ، ديفيد سيلفا ، دي بروين.

في خط الهجوم: سترلينج ، ساني ، بيرناندو سيلفا.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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