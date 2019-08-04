اونلاين | رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيت يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7ASRY ، متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يواجه فريق مان سيتي نظيره فريق ليفربول اليوم على ملعب ويمبلي، وذلك في إطار بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية،كورة اون لاين KORA ONLINE وستكون مواجهة قوية بين الفريقين الانجليزيين ويسعويان لحصد اللقب كاس الدرع الخيرية ويسعى محمد صلاح ورفاقه بالتغلب على مانشستر سيتي لرد الاعتبار بعد خسارة الدوري في الموسم الماضي كورة لايف KORA LIVE.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الخيرية

تلعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على استاد ويمبلي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءا بتوقيت أبوظبي وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، فى كأس الدرع الخيرية 2019 كورة اون لاين KORA ONLINE ويعلق عليها المعلق البحريني خليل البلوشي.

التشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أليكساندر أرنولد ، جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ، أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو ، هيندرسون ، فينالدوم.

Advertisements

في خط الهجوم: محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ديفوك أوريجي.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: برافو.

في خط الدفاع: كايل ووكر ، جون ستونز ، أوتاميندي - زيتشينكو.

في خط الوسط: رودري ، ديفيد سيلفا ، دي بروين.

في خط الهجوم: سترلينج ، ساني ، بيرناندو سيلفا.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الخيرية

رابط مباراة ليفربول امام مانشستر سيتي في كورة اون لاين KORA ONLINE متابعة المبارااة على موقع الخليج 365 الرياضي شاهد مباراة محمد صلاح امام مانشستر سيتي في انجلترا كورة ستار KORA STAR محمد صلاح يواجه مانشستر سيتي في الكاس الدرع الخيرية في مباراة الحسم ويشارك محمد صلاح أساسيا في مباراة اليوم امام مانشستر سيتي قبل بداية الدوري الانجليزي الممتاز الاسطورة لايف ALOSTORA LIVE. Watch live video from nhj777v on www.twitch.tv