اونلاين | رابط kora online| مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي كورة ستار| يلا شوت مشاهدة مباراة صلاح الان| yalla shoot ليفربول HD

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف، اليوم السبت في بطولة الدرع الخيرية، ويسعى نادي مانشستر سيتي الانجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا للفوز ببطولة الدرع الخيرية وتحقيق الثنائية المحلية بعد حصد لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت بلس yalaa shoot plas والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة BeIN SPORTS 2 HD

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

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الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر

خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا

الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار

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