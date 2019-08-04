اونلاين | لايف BEIN.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس الدرع الخيرية liverbool ico

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف BEIN.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس الدرع الخيرية liverbool ico والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بلس في بطولة الدرع الخيرية، اليوم السبت، ويسعى نادي ليفربول الانجليزي في افتتاح الموسم ببطولة الدرع الخيرية ومواصلة العروض الجيدة التي يقدمها الريدز بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة BeIN SPORTS 2 HD

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

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الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر

خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا

الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج

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