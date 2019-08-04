اونلاين | شاهد الشوط الثاني..ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool vs Manchester city (تغطية مباشرة) FA FINAL منقول عبرbeIN

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل، بين كلا من فريق ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ونظيره مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، في نهائي كأس الدرع الخيرية 2019-2020، علي ملعب ويمبلي.

لايف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي شاهد عبر رابط بث مباشر كورة لايف Kora live :

سوف تنطلق أحداث المباراة النارية بين الريدز، الذي يلعب بصفوفهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، والسيتيسينز، الذي يلعب بصفوفهم النجم الجزائري رياض محرز، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي الساعة السادسة بتوقيت أبوظبي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي شاهد عبر رابط بث مباشر بي إن ماتش Bein match :

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ويستضيف ملعب ويمبلي العريق، أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ويمكنكم مشاهدة أحداث هذه المباراة، في نهائي كأس الدرع الخيرية، عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو Bein sports HD 2 ، علاوة على ذلك يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

لايف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي شاهد عبر رابط بث مباشر كورة ستار Kora star :

يدخل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، هذه المباراة بوصفه وصيف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 ، وقد خاض الريدز 7 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، وكانت آخر مواجهته أمام أولمبيك ليون الفرنسي، وفاز بثلاثية مقابل هدف، على ملعب جينيف.

على الجانب الآخر، حقق مان سيتي بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية، بعد الفوز على فريق يوكوهاما مارينوس بثلاثية مقابل هدف، بنهائي البطولة في اليابان، وقد قدم أبناء المدرب الإسباني العملاق بيب جوارديولا أداءًا جيدًا للغاية، خلال هذه البطولة، استعدادًا للموسم الجديد.



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