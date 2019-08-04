اونلاين | لحظة بلحظة.. بث مباشر مشاهدة مباراة liverbool today.. كورة لايف مانشستر سيتي وليفربول now

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live، حيث يحتضن ملعب ويمبلي العريق، مباراة من العيار الثقيل، بين كلا من فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الدرع الخيرية 2019-2020.

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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة النارية بين الريدز والسيتيسينز، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي الساعة السادسة بتوقيت أبوظبي.

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ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الدرع الخيرية، عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو Bein sports HD 2 ، علاوة على ذلك يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد، خط الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون، خط الهجوم: ويلسون، فيرمينو، صلاح.

بينما سيبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسكاي بلوز بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إيدرسون، خط الدفاع: زينتشينكو، أوتامندي، لابورت، ووكر، خط الوسط: دي بروين، جندوجان، برناردو سيلفا، خط الهجوم: ساني، أجويرو، ستيرلينج. Watch live video from nhj777v on www.twitch.tv